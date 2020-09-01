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LINK Live Streaming TV One ILC Malam Ini, Karni Ilyas Bahas Tragedi Ciracas, Jenderal Andika Hadir?

Tragedi Polsek Ciracas dibahas Karni Ilyas dalam siaran langsung Indonesia Lawyer Club (ILC) TV One, Selasa (1/9/2020) malam.

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Live Streaming TV One ILC Malam Ini, Karni Ilyas Bahas Tragedi Ciracas, Jenderal Andika Hadir? 

TRIBUN-TIMUR.COM - Link Live Streaming TV One ILC Malam Ini, Karni Ilyas Bahas Tragedi Ciracas, Jenderal Andika Perkasa Hadir?

Live Streaming ILC TV One malam ini, Selasa (1/9/2020), Karni Ilyas bahas Tragedi Ciracas, Jenderal Andika Perkasa hadir?

Tragedi Polsek Ciracas dibahas Karni Ilyas dalam siaran langsung Indonesia Lawyer Club (ILC) TV One, Selasa (1/9/2020) malam.

Link Live Streaming program ILC TV One malam ini dapat diakses di website Live Streaming TV One.

ILC TV One mengusung tema "Tragedi Ciracas Mengapa Terulang Kembali?".

Presiden ILC TV One Karni Ilyas bakal membahas penyerangan Polsek Ciracas yang sudah terjadi untuk kedua kalinya.

Acara ILC disiarkan langsung TV One pada pukul 20.00 WIB, Link Live Streaming TV One ada di artikel ini.

"Penyerangan Polsek Ciracas patut disesalkan. Sebab sudah terjadi kedua kalinya. Tapi lebih penting mengkaji akar masalah agar kejadian serupa tak terjadi lagi," tulis akun twitter TVonenews.

Menarik disaksikan apakah KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa turut hadir dalam pembahasan tragedi Ciracas yang melibatkan para prajuritnya.

LIVE STREAMING TV ONE

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ILC TV One
Karni Ilyas
Jenderal Andika Perkasa
Tragedi Ciracas
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TNI
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Editor: Hasrul
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