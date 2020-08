Makan ala Korea BBQ di Simhae Makassar, dengan Rp 99 Ribu Bisa Makan Sepuasnya Selama 90 Menit

TRIBUNTIMURKULINER.COM - Satu lagi restoran ala Korea BBQ di Kota Makassar.

Restoran tersebut yakni Simhae Korean Grill Makassar yang terletak Jl Sultan Hasanuddin nomor 34, Kota Makassar.

Outletnya pun sudah mudah ditemukan diberbagai Kota besar di Indonesia.

Seperti restoran BBQ lainnya, di Simhae juga menyuguhkan konsep All You Can Eat atau AYCE.

Simhae Korean Grill Makassar menekankan restorannya no pork, no lard and no alcohol.

Standar

Makan sepuasnya di Simhae Korean Grill Makassar (Nur Fajriani)

Mulai Rp 99 ribu, pengunjung sudah bisa menikmati aneka menu standar dari sapi lemak, sapi tanpa lemak, ikan dan ayam.

Tak lupa side dish seperti nasi putih, kimchi, selada, bawang putih dan bombay dan lainnya.

Untuk minuman, paket standar hanya menyediakan ocha dan air mineral.

Premium