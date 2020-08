5 Rekomendasi Restoran All You Can Eat dengan Kisaran Harga Rp 99 Ribu di Makassar

Rekomendasi tempat makan all you can eat dengan harga terjangkau

TRIBUNTIMURKULINER.COM - Restoran yang mengusung konsep all you can eat (AYCE) kian diminati masyarakat, entah yang dibanderol harga terjangkau sampai mahal.

Ada banyak alasan masyarakat kian gemar, mulai dari pengalaman menarik serta jaminan perut kenyang karena bisa makan sepuasnya.

Karena itu, tak jarang kini ditemukan restoran AYCE, terutama dengan konsep barbeque.

Termasuk di Kota Makassar, restoran dengan konsep tersebut telah mudah ditemukan.

Jangan takut harga mahal, karena makin banyak restoran AYCE yang menawarkan harga terjangkau.

Berikut rekomendasi restoran all you can eat yang menyajikan menu barbeque di Makassar: