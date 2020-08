Fakultas MIPA Unhas Gelar International Conference on Science ke-4

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar The 4th International Conference on Science (ICOS).

Acara yang mengangkat tema Development in Sciences Towards Better Quality of Life itu digelar melalui aplikasi zoom meeting dan live streaming di kanal youtube Unhas, Sabtu (22/8/2020).

Kegiatan ini berlangsung hingga hari ini, Minggu (23/8/2020).

Kegiatan terselenggara atas kerja sama Indonesia Mathematical Society (IndoMS), Himpunan Fisika Indonesia (HFI), Himpunan Ahli Geofisika Indonesia (HAGI), Himpunan Kimia Indonesia (HKI), dan Konsorsium Biologi Indonesia (KOBI).

Hadir sebagai nara sumber yakni Prof Jamaluddin Jompa (Dekan Sekolah Pascasarjana Unhas), Prof Alexander V. Babanim (Professor Teknik Kelautan, Universitas Melbourne, Australia), Prof Jan Leendert Nouwen (Medical Center of Erasmus University, Nerherlands) dan Prof Ulrike Lindequist (University Greifswald, Germany).

Mengawali kegiatan, Ketua Panitia ICOS 2020 Prof Moh Ivan Aziz dalam laporannya menjelaskan ICOS ke-4 menghadirkan para narasumber yang memiliki reputasi internasional dengan jumlah sitasi yang mengagumkan.

Jumlah peserta seri ICOS setiap tahunnya mengalami peningkatan, begitupun dengan riset paper yang dikumpulkan.

"Sejak ICOS pertama yang berlangsung tahun 2014, jumlah paper yang terkumpul sebanyak 71 dipublikasikan dalam prosiding, sementara ICOS kedua tahun 2017 sebanyak 97 papers. Untuk ICOS ketiga terkumpul 260 papers, dan ICOS tahun ini hingga akhir pengumpulan paper panitia menerima 420 papers yang akan dipresentasikan secara virtual," jelas Prof Aziz via rilis yang diterima tribun-timur.com.

Paper yang dipresentasikan, direferensikan dan diterima akan diterbitkan dalam Journal of Physics: Conference Series (JSPS) yang diterbitkan oleh IOP. JSPS ini tercatat sebagai publikasi Q3 di Schimago.

Kegiatan resmi dibuka oleh Rektor Unhas, Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu. Dalam sambutannya, Prof Dwia menyampaikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan ICOS yang menjadi salah satu komitmen Unhas dalam pengembangan aktivitas akademik, terutama untuk meningkatkan output publikasi pada terbitan-terbitan bereputasi.