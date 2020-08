Gandeng Yayasan Kalla, AIESEC Unhas Gelar Virtual Event Tingkatkan Kapasitas Pemuda

Bekerja sama dengan Yayasan Hadji Kalla, melalui Program Aktif Positif yang mendukung berbagai kegiatan kaum muda yang kreatif dan inovatif, AIESEC In Universitas Hasanuddin menyelenggarakan Virtual Event dengan tema Youth Space: How We As A Young Boost Our Career, Selasa (18/08/2020).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Bekerja sama dengan Yayasan Hadji Kalla, melalui Program Aktif Positif yang mendukung berbagai kegiatan kaum muda yang kreatif dan inovatif, AIESEC In Universitas Hasanuddin menyelenggarakan Virtual Event dengan tema Youth Space: How We As A Young Boost Our Career, Selasa (18/08/2020).

Youth Space ini adalah program virtual yang diadakan oleh AIESEC In Universitas Hasanuddin yang bertujuan untuk memberikan informasi.

Serta workshop bertemakan menaikkan kemampuan individu di kalangan pemuda di tengah persaingan di masa pandemi.

Sehubungan dengan pandemi yang tengah terjadi, banyak orang yang merasakan dampaknya, banyak karyawan yang harus terkena PHK.

Selain itu, ada banyak lulusan baru yang aktif mencari pekerjaan namun terkendala berbagai hal salah satunya ketidakmampuan menjangkau dan memanfaatkan teknologi yang maju.

“Dengan kondisi tersebut, kaum muda harus lebih siap berkompetisi. Oleh karena itu, virtual event ini mengangkat tema yang berkaitan dengan dunia kerja yaitu How We as A Youth Boost Our Career. Setiap sesi atau materi dari kegiatan ini berkaitan dengan tahap rekruitmen perusahaan sehingga pemuda merasa siap dan mengetahui langkah-langkah dalam menghadapi dunia kerja," ujar Eveline Cleary, pengurus AIESEC Unhas via rilisnya ke tribun-timur.com, Rabu (19/8/2020).

Eveline Cleary menambahkan bahwa materi-materi yang dibawakan dalam workshop virtual ini yaitu Personal Branding (LinkedIn Workshop), di mana tujuannya ialah agar peserta dapat menemukan dan menetapkan Personal Branding mereka.

Kedua, yaitu CV Workshop, yang bertujuan agar peserta dapat mengetahui contoh CV yang baik dan hal-hal apa saja yang penting dimasukkan ke dalam CV dalam tujuan melamar pekerjaan.

Ketiga, yaitu Interview Tips, di mana tujuannya ialah memberikan gambaran serta tips kepada peserta mengenai interview perusahaan, mulai dari hal-hal yang perlu dihindari hingga tahapan menjawab pertanyaan yang baik dan lugas.

Ada lima panelis Youth Space AIESEC in Universitas Hasanuddin yang hadir dalam kegiatan virtual ini yakni; Karina Nadila, Puteri Indonesia Pariwisata 2017 yang menjadi moderator.