Begini Inovasi Hotel di Era Kebiasaan Baru

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tribun Business Forum seri #10 kembali disiarkan Kamis (6/8/2020) mulai pukul 16.00 - 17.15 Wita.

Program ini akan kembali disiarkan di Facebook dan YouTube Tribun Timur.

Kali ini tema yang diusung yakni Inovasi Industri Perhotelan di Era Kebiasaan Baru.

Dengan menghadirkan Publc Relation (PR) Grand Maleo Hotel Makassar Stephanie Andi Hamzah dan Marcomm Manager Claro Makassar Richwan Wahyudi.

Juga akan hadir Director of Sales and Marketing The Rinra Hotel Ari Priswidyastuti dan Executive Assistant Manager Novotel Grand Shayla Makassar Winaryo.

Winaryo mengatakan di tengah pandemi Covid-19 Novotel Grand Shayla Makassar tetap jalan seperti biasa dengan kebiasaan baru dengan mulai menerapkan protokol kesehetan hingga menghadirkan promo terbaik.

"Kami sangat bersyukur masih bisa bertahan. Okupansi Novotel Grand Shayla Makassar juga mulai mengalami kenaikan," katanya.

Promo yang dihadirkan untuk kembali menciptakan kedekatan ditengah masyarakat.

Dilain sisi, Stephanie Andi Hamzah mengaku setelah Grand Maleo Makassar sempat tutup sejak Maret hingga 3 Agustus 2020, manajemen telah menghadirkan suasana yang berbeda.

"Kami perbarui dari segi interior dan kamar juga kapasitas ruangan yang diperluas dan tentunya menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah," katanya.