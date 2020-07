Insentif Petugas Covid-19 di Jeneponto Belum Dicairkan, Ada Apa?

TRIBUN-TIMUR COM, JENEPONTO - Petugas posko covid-19 di Kabupaten Jeneponto belum menerima insentif.

Alasannya belum adanya laporan by name by addres yang diberikan.

Kasatpol PP Jeneponto, Nasuhan mengatakan, ia sudah memberikan nama-nama anggotanya yang menjaga setiap posko sepekan yang lalu.

"Kalau saya adami bahkan yang tugas lagi disana, kalau SK adami," ujar Nasuhan, Rabu (8/7/2020).

Ia juga menambahkan, kalau uang makan setiap anggota yang jaga di posko itu tidak sesuai.

"Perbatasan Bantaeng Jeneponto pernah mendapat tapi uang capek istilahnya. Uang makan yang seharusnya 3 kali makan, hanya diberikan dua kali karna bulan puasa dan lebihnya itu bisami dibagi-bagi," ujarnya.

Sementara Kadis BPBD Jeneponto, Anwaruddin mengatakan, sudah ada yang dibayarkan insentifnya yakni Bhabinsa.

"Semua Bhabinsa kita sudah bayarkan anggaran covid 19," ulas Anwaruddin.

Adapun seorang petugas covid-19 yang minta disembunyikan identitasnya, mengaku belum menerima insentif.

"Saya ini bertugas di posko covid Tino di perbatasan Jeneponto-Bantaeng, dan kadang-kadang saya bolak balik tugas dari perbatasan Jeneponto-Takalar, tapi sampai sekarang kami belum digaji" ujarnya.

Laporan Tribun Jeneponto Rakib