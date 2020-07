Mengharap ‘Tuah’ Ekonomi Digital

Oleh: Muhajir

Dosen IAIN Palopo

"IT is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change".

Begitulah ungkapan Charles Darwin, ilmuan naturalis berkebangsaan Inggris yang masyhur seantero jagad atas kontribusi pemikirannya dalam mencipta teori evolusi.

Gamblang dan sederhana, Charles Darwin mengutarakan bahwa spesies yang mampu bertahan bukan soal yang pintar ataupun kuat, dan saya tambahkan terlebih bagi yang serakah, tapi spesies yang responsif pada perubahanlah yang akan melanjutkan generasi.

Berhabitat melahirkan peradaban.

Manusia yang mewarisi miliaran kehidupan mampu melakukan itu.

Bahkan memiliki andil besar untuk meciptakan perubahan.

Sama halnya di era kenormalan baru ini, perubahan fundamental dalam tatanan hidup atau yang dikenal dengan istilah disrupsi sementara berlangsung.

Begitu cepat dan masif.