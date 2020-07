Ayu Aksari Wisudawan Terbaik Fikom UMI, Kuliah Sambil Kerja dan Terbantu di Masa Pandemi Covid-19

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menyelesaikan masa studi program sarjana (S1) dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,80, Ayu Aksari, berhasil meraih predikat Wisudawan terbaik Periode I tahun 2020 Fakultas Ilmu Komputer (Fikom) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar.

Menjadi lulusan Terbaik Fikom, Ayu dipercaya sebagai pembaca ikrar alumni oleh Humas UMI saat prosesi wisuda yang berlangsung di Auditorium Al Jibra Kampus II UMI, Jl Urip Sumoharjo, Sabtu (4/7/2020).

Tahun ini tentu akan menjadi cerita, para lulusan harus melaksanakan prosesi Takhrij Talabat Wisuda secara virtual akibat pandemi Covid-19.

Namun secara khusus Ayu sebagai wisudawan terbaik diundang khusus mengikuti prosesi wisuda langsung di Auditorium Al Jibra.

Sebelumnya, Ayu juga telah mencatat sejumlah prestasi bersama dengan tim kreatif mahasiswa Fikom dengan bimbingan Lilis Nurhayati.

Di antaranya menjadi finalis 10 Besar Festifora ( festival of informatics for all) Kompetisi Hackfest Challenge 2017 Mobile App (Android dan iOS) coding 24 jam MALANG Univeristas Brawijaya dengan aplikasi “DANA DESA”.

Serta menjadi finalis Best Paper LEON 2019 Malang Univeristas Brawijaya Optimalisasi Peran Mahasiswa dalam SDG's diera Revolusi Industri 4.0. dengan judul esay Alat Monitoring dan Pembasmi hama padi berbasis IoT.

Ia mengaku sangat senang, dipercaya untuk membaca ikrar alumni.

"Rasanya senang, bahagia sekali bisa mewakili yang lain baca ikrar, tentunya ada rasa gugup. Tapi alhamdulillah semua lancar," katanya, Sabtu (4/7/2020).

Anak pertama pasangan dari, Lae dan Sibo ini berbagi cerita, bahwa ini menjadi pengalaman tersendiri, dimana prosesi wisuda ini harus dilakukan secara daring (online).