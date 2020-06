Gelar Webinar, STIFA Makassar Bahas Aplikasi Nano Carrier dalam Penghantaran Obat dan Kosmetik

Citizen Reporter, ismail (Dosen STIFA Makassar)

MAKASSAR - Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Makassar (STIFA Makassar) menggelar Webinar dengan tema Aplikasi Nano Carrier dalam Penghantaran Obat dan Kosmetik Via Zoom Meeting, Sabtu (27/6/2020).

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ibu Dra Hj Aisyah Fatmawaty MSi Apt selaku dewan pengawas Yayasan Almarisah Madani.

Webinar sesi 2 ini, diisi oleh 2 pemateri dari Departemen Farmasetik STIFA Makassar dengan pemateri pertama oleh Ibu apt.Irmayani, S.Si, M.S.Farm dengan judul materi yang disampaikan “Formulasi dan Karakterisasi Nanopartikel Antisense Oligonukleotida eba175 dan dhs sebagai Antimalaria” dan pemateri kedua oleh Ibu apt.

Nurul Arfiyanti Yusuf, S.Farm, M.Si dengan judul materi “Potensi Nano Carrier untuk Penghantaran Kosmetik pada Kulit”.

Dan yang bertindak sebagai moderator pada kegiatan ini Ibu apt.Michrun Nisa, S.Farm., M.Sc

Peserta pada acara webinar ini diikuti oleh 1127 orang dengan organisasi atau institusi dan profesi dari berbagai Daerah.

Kegiatan ini terlaksana dibawa arahan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang diketuai oleh Ibu Dr.apt.Nur Khairi,M.Si dan yang bertindak sebagai Ketua Pelaksana kegiatan Webinar Sesi 2 ini yaitu Bapak Ismail, S.Farm., M.Sc (Dosen Departemen Farmasetik).

Besarnya antusiasme peserta pada kegiatan ini menunjukkan pentingnya farmasis dalam pengembangan suatu sediaan farmasi guna ketercapaian terapi obat dan manfaat dari kosmetik.

Sebagai wujud konsistensi STIFA Makassar dalam mengembangan produk bahan alam untuk sediaan obat dan kosmetik, maka STIFA Makassar akan menyelenggarakan International Seminar on Natural Product pada tanggal 18 July 2020 dengan menghadirkan pembicara dari Germany, Thailand, Malaysia dan Indonesia, dengan tema “Herbal Remedies for COVID-19 Treatment : State of the Art and Prespectives” SKP IAI on Proses.