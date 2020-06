Unibos Luncurkan Program One Day Service, Pendaftaran hingga Tes PMB Hanya Sehari

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Perguruan Tinggi Swasta (PTS) berlomba-lomba melahirkan inovasi sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) di tengah pandemi Covid-19 ini.

Untuk menarik minat para calon mahasiswa baru agar memilih melanjutkan studi, PTS di Makassar menyusun berbagai program.

Mulai dari memudahkan sistem pendaftaran dan tes yang dilakukan dengan sistem online, hingga memberikan kemudahan biaya kuliah.

Sejumlah PTS di Makassar bahkan sudah memastikan untuk tes masuk para calon mahasiswa baru nanti akan diselenggarakan secara online.

Tak hanya itu inovasi lainnya juga dimunculkan, Universitas Bosowa (Unibos) misalnya meluncurkan program “One Day Service” yang mulai diberlakukan Juni hingga Agustus 2020 mendatang.

Program ini dikhususkan bagi para calon pendaftaran yang mengalami kendala akses, atau diperuntukan bagi calon pendaftaran dari luar kota Makassar.

“Pendaftaran one day service dengan sasaran proses pendaftaran, ujian, pembayaran dan registrasi ulang selesai dalam satu hari saja. Tentunya ini sangat memudahkan bagi camaba yang berada diluar kota Makassar,” ucap Wakil Rektor I Unibos, Dr Baharuddin, Jumat (26/6/2020).

Sementara itu Kepala Marketing Unibos, Erwin Nuryadin, mengatakan membuka pendaftaran secara one day service dengan mendaftar langsung di ruang marketing Gedung 2 lantai 1 kampus Unibos, Jl Urip Sumoharjo Km 4, Makassar.

“Kami juga tentunya dalam one day service ini tetap menerapkan Protokol New Normal Life di masa Covid-19 berdasarkan anjuran WHO. Panitia telah mempersiapkan protokol khusus bagi calon Maba dan panitia PMB yang ingin mendaftar via one day service”, tuturnya.

Tak hanya itu, saat ini Unibos telah menerapkan sistem terintegrasi secara online mulai dari pendaftaran online, penginputan data online, ujian online, pembayaran melalui virtual account dan registrasi ulang secara online.