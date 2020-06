Mengenang Sutradara Batman Forever, Joel Schumacher yang Tutup Usia karena Kanker

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Sutradara dua film Batman, Joel Schumacer meninggal dunia di usia 80 tahun.

Seperti dilansir AFP, Schumacher meninggal dunia di New York City, Senin (22/6/2020).

“Schumacher meninggal dengan tenang pagi ini setelah satu tahun melawan kanker. Dia akan selalu dikenang oleh sahabat dan rekan kerjanya,” kata publisis ID-PR kepada AFP, Senin waktu setempat.

Sosok Joel Schumacher

Dilansir dari berbagai sumber Joel T. Schumacher adalah sutradara film Amerika.

Schumacher pernah belajar di Parsons The New School for Design sebelum mendapatkan gelar Bachelor of Fine Arts dari Fashion Institute of Technology di New York.

Setelah pertama kali bekerja di industri fashion, ia menyadari bahwa cinta sejatinya adalah dalam pembuatan film.

Dia pindah ke Los Angeles, di mana ia memulai pekerjaan medianya sebagai perancang kostum dalam film-film seperti Woody Allen's Sleeper and Interiors serta mengembangkan keterampilannya di televisi.

Ia kemudian mengambil Master of Fine Arts dari University of California, Los Angeles.

Schumacher mulai terkenal setelah mengarahkan tiga film hit: St. Elmo's Fire (1985), The Lost Boys (1987), dan Flatliners (1990).