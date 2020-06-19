FOTO: FTI UMI Gelar Penyumpahan dan Yudisium PS PPI Secara Virtual
Kegiatan ini diikuti 281 peserta diantaranya yakni Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhamadiyah Aceh, Hafnidar A Rani
TRIBUN TIMUR/MUH ABDIWAN
Dekan Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Dr Zakir Sabara menyaksikan penyumpahan dan yudisium Program Studi Program Profesi Insiyur (PS PPI) angkatan VII secara virtual via channel Youtube dan facebook Tribun Timur, Jumat (19/6/2020).
TRIBUN TIMUR/MUH ABDIWAN
Dekan Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Dr Zakir Sabara menyaksikan penyumpahan dan yudisium Program Studi Program Profesi Insiyur (PS PPI) angkatan VII secara virtual via channel Youtube dan facebook Tribun Timur, Jumat (19/6/2020).
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dekan Fakultas Teknologi Industri (FTI) Universitas Muslim Indonesia (UMI) Dr Zakir Sabara menyaksikan penyumpahan dan yudisium Program Studi Program Profesi Insiyur (PS PPI) angkatan VII secara virtual via channel Youtube dan facebook Tribun Timur, Jumat (19/6/2020).
Kegiatan ini diikuti 281 peserta diantaranya yakni Dekan Fakultas Teknik Universitas Muhamadiyah Aceh, Hafnidar A Rani, Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti, Indra Surjati.Wakil Rektor 1 Universitas Kristen Maranatha, Olga Catherina Pattipawaei, hingga Rektor Universitas Negeri Gorontalo, Eduart Wolok.
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Penulis: Muh. Abdiwan
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur