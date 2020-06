FOTO: Charles and Keith Trans Studio Mall Diskon 70 Persen

Staf merapikan display koleksi sepatu di Charles And Keith Trans Studio mall, Kamis (18/6).

Staf merapikan display koleksi sepatu di Charles And Keith Trans Studio mall, Kamis (18/6).

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Staf merapikan display koleksi sepatu di Charles And Keith Trans Studio mall, Kamis (18/6).

Charles And Keith menggelar promo diskon up to 70 persen pada pertengahan tahun 2020 ini.