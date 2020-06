Jangan Asal Cuci, Ini Cara Mencuci Masker Kain yang Benar Sesuai Panduan WHO

TRIBUN-TIMUR.COM - Dimasa Pandemi Covid-19, penggunaan masker sangatlah penting.

Jika ingin beraktivitas di luar rumah, pemerintah menganjurkan setiap orang untuk mengenakan masker.

Hal ini penting demi mencegah penularan virus corona.

Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah memperbarui berbagai panduan terkait Covid-19.

Salah satunya adalah penggunaan dan cara mencuci masker non medis atau masker kain.

Direktur Jenderal WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dalam pidatonya pada 5 Juni 2020 lalu menyebutkan bahwa masker kain kini harus terdiri dari tiga lapis.

“Kami juga memperbarui panduan bagaimana cara mencuci dan menyimpan masker kain,” tutur Ghebreyesus seperti dikutip dari situs resmi WHO

Dalam panduan terbaru WHO yang berjudul “Advice on the use of masks in the context of COVID-19: Interim guidance”, satu masker kain hanya bisa digunakan oleh satu orang saja dan tidak boleh digunakan secara bergantian.

Selain itu, masker kain juga harus dilepas jika basah atau kotor.