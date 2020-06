Tayang di Trans TV, Ini Sinopsis Drama Korea Perselingkuhan VIP, Pelakornya Sekejam Da Kyung

TRIBUN-TIMUR.COM - Trans TV kembali menghadirkan drama korea bertema pelakor dan perselingkuhan.

Berjudul VIP, tayang setiap Senin sampai Jumat jam 20.00 wita.

Drama Korea The World of The Married mencuri perhatian.

Salah satunya adalah karena adanya tokoh perebut laki orang atau pelakor, Da Kyung.

Kehadiran Da Kyung di kehidupan penikahan Sun Woo dan Tae Oh, menyebabkan penonton terbawa emosi.

Namun bagi pecinta baru drama korea, ada baiknya mencoba menonton film berjudul VIP.

Temanya mirip, tentang kehadiran wanita ketiga dalam rumah tangga.

VIP yang tayang di tahun 2019 lalu ini menceritakan tentang pengkhianatan dan perselingkuhan seorang suami terhadap sang istri.

Pyo Ye Jin berperan orang ketiga atau pelakor dalam rumah Na Jung Sun dan Park Sung Joon yang diperankan Jang Nara serta Lee Sang Yoon.

Penasaran seperti apa? ini dia