Bikin Nangis, Ini Lirik Lagu Lonely Sailing Kim Yuna OST The World of The Married, Sub Indonesia

TRIBUN-TIMUR.COM - Salah satu kekuatan dari serial drama korea The World of The Married adalah dari lagu pengiring, atau original soundtrack (OST) yang sering diputar.

Mengalun mengharu biru, mewakili perasaan Sun Woo saat diselingkuhi oleh Tae oh.

Salah satu lagu yang menjadi andalan adalah berjudul Lonely Sailing.

Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi muda Kim Yuna.

Soundtrack Lonely Sailing ini paling sering diputar, terutama di adegan sedih.

Karenanya, saat mendengar lagu ini, kesedihan akan sangat teras.

Berikut lirik lagu 'Lonely Sailing' - Kim Yuna lengkap dengan vide dan sub Indonesia

Romanization

chagaun barameun nareul jjireugo

muneojin gaseumeul deo apeuge hae