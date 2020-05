Viral Video Lucu The World of The Married Versi Makassar, Tae Oh Marahi Sun Woo Gegara Jalangkote

video parodi The World of The Married

TRIBUN-TIMUR.COM - Kepopuleran drama korea The World of The Married, membuat sejumlah warga Indonesia kreatif, membuat komedi dari penggalan drama tersebut.

Tak hanya netizen dari ibu kota saja, netizen dari Makassar juga tidak kalah ramainya, dalam mebuat parodi The World of The Married.

Salah satunya adalah netizen asal Makassar, Husen Latif, pemilik akun instagram @ucen9.

Ia membuat video parodi pertengkaran Tae Oh dan Sun Woo, di akhir episode 12.

Dalam cerita aslinya, Tae Oh dan Sun Woo sedang bertengkar membahas pernikahan mereka yangs udah berlalu.

Tae Oh sedang menanyakan perasaan sesunggungnya dari Sun Woo apakah ia menyesal bercerai, sebagaimana dirinya menyesal.

Namun di tangan Husen Latif, pertengkaran keduanya menjadi seputar buka puasa jalangkote.

• HUT ke-53, Ini 13 Foto Cantik Transformasi Kim Hee Ae Sun Woo, Sejak 1992-The World of The Married

• Profil Bintang The World of The Married, Kim Hee Ae Sun Woo Umur 53, Park Hae Joon Tae Oh 43

• Spoiler, Sinopsis, Preview The World of The Married Eps 13, Ciuman Sun Woo dan Tae Oh Berlanjut Ini

Dalam video editan tersebut, Tae Oh marah kepada Sun Woo, karena selalu menyajikan jalangkote sebagai hidangan buka puasa.

Tae Oh dalam editan tersebut mengaku bosan memakan jalangkote.

Sun Woo pun menjanjikan akan membuat hidangan buka puasa lainnya, namun Tae Oh tidak percaya.