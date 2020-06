TRIBUN-TIMUR.COM - Kolokium keinsinyuran FTI UMI berlangsung secara virtual, hadirkan bos BUMN hingga bos Freeport.

Program Studi Program Profesi Insinyur Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia ( PSPPI FTI UMI ) menyelenggarakan kolokium keinsinyuran bertajuk 'The 6th Professional Engineering Program Colloquium' untuk mahasiswa angkatan VII, semester genap, Tahun Akademik 2019/2020,

Acara ini berlangsung selama 2 hari, Jumat-Sabtu (5-6/6/2020) secara virtual.

Kolokium Keinsinyuran dilaksanakan setiap semester sejak awal tahun 2017 dan saat ini merupakan kali keenam.

Bertema “Are Engineers Ready for the New Normal?"

Dalam siaran pers FTI UMI, Ahad atau Minggu (7/6/2020), Kolokium Keinsinyuran VI dibuka Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Muslim Indonesia Zakir Sabara H Wata Dr Ir MT IPM ASEAN Eng.

Pada kolokium ini, hadir 2 pembicara kunci pada hari pertama dan 3 pada hari kedua.

Pada Jumat, menghadirkan Ketua Umum Badan Kejuruan Teknik Pertambangan PII Pusat Latief Baky Dr Ir untuk kelas kolokium PT Freeport Indonesia, dan Ketua Umum Badan Kejuruan Teknik Industri PII Pusat Made Dana M Tangkas Ir untuk kelas kolokium PT Pupuk Kalimantan Timur.

Pada Sabtu, kolokium diselenggarakan dengan peserta dari kelas umum RPL (rekognisi pembelajaran lampau) dan peserta dari kelas reguler, dengan menghadirkan 3 keynote speaker.

Ketiganya yaitu Ketua Umum Ikatan Sarjana Teknik dan Manajemen Industri sekaligus Presiden Direktur PT Immara Matra Indonesia Faizal Safa Ir, Lead Loss Provention Engineer Qatargas Alvin Alfiyansyah Ir, dan Andi Taufan Marimba Ir Pengurus Pusat Badan Kejuruan Sipil PII Pusat.