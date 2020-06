Di Saat Negaranya Lockdown, Kekayaan Miliarder ini Melonjak hingga Rp 7.968 Triliun dalam 3 Bulan

TRIBUN-TIMUR.COM-Di saat negara mereka sedang memberlakukan penguncian wilayah atau lockdwon di saat pandemi covid-19, kekayaan para miliarder di Amerika Serikat justru melonjak drastis.

Menurut laporan dari Institute for Policy Studies (IPS), kekayaan para miliarder Amerika Serikat bertambah sekira 19 persen atau setengah triliun dollar AS selama pandemi Virus Corona.

Dikutip dari Kompas.com, para miliarder yang kekayaannya bertambah tersebut, termasuk pendemi Amazon Jeff Bezos, CEO Facebook Mark Zuckerberg, hingga CEO Tesla Elon Musk.

Selama 11 minggu sejak 18 Maret ketika AS mulai memberlakukan penguncian wilayah (lockdown), kekayaan miliarder ini melonjak lebih dari 565 miliar dollar AS atau setara sekira Rp 7.968 triliun (kurs Rp 14.104 per dollar AS).

Tapi di sisi lain, 42,6 juta pekerja di AS justru mengajukan tunjangan pengangguran.

“Statistik ini mengingatkan kita bahwa kita lebih terpecah secara ekonomi dan ras dalam beberapa dekade,” kata salah satu penulis laporan, Chuck Collins, dikutip dari Reuters, Jumat (5/6/2020).

Lebih lanjut selama periode lockdown 11 minggu itu, kekayaan Bezos melonjak sekitar 36,2 miliar dollar AS sementara kekayaan Mark Zuckerberg melonjak sekitar 30,1 miliar dollar AS.

Selain itu, nilai kekayaan Elon Musk juga naik 14,1 miliar dollar AS dalam kurun waktu yang sama.

"Bahkan pekan lalu kami melihat kekayaan miliarder AS melonjak 79 miliar dollar AS," papar laporan itu.

