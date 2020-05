Link Nonton, Download, The World of The Married Eps Spesial 2 Sub Indonesia, Dramaqu, Viu, Link Lain

perpisahan The World of The Married

TRIBUN-TIMUR.COM - Akhirnya Episode Spesial 2 The World of The Married tayang Sabtu (23/5/2020)

Ini menandakan akhir dari keseluruhan serial drama korea The World of The Married.

Episode terakhir, episode ke-16 yang tayang Sabtu (16/5/2020) semalam.

Meskipun telah tamat, The World of The Married akan menyiapkan dua episode spesial.

Episode spesial ini disebut tayang Jumat dan Sabtu, 22-23 Mei 2020.

Para fansnya banyak yang berharap dua episode tambahan atau episode spesial itu merupakan lanjutan kisah The World of The Married.

Di mana di episode 16 diketahui bahwa baik Tae Oh, Sun Woo, dan Joon Young, akhirnya hidup terpisah.

Joon Young mearikan diri dari keluarganya, Sun Woo dan Tae Oh menetap di Gosan meskipun tidak bersatu.

Sementara Da Kyung melanjutkan studinya.

Namun tidak seperti yang diharapkan berupa cerita tambahan, dua episode spesialitu berisi suasana behind the scenes, proses syuting produksi drama, dan wawancara bersama para pemain.