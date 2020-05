LINK NONTON dan Download The World of The Married Episode 15 Sub Indonesia, VIU, Dramaqu, Link Lain

The World of The Married episode 15

TRIBUN-TIMUR.COM - Film serial drama korea The World of The Married sudah memasuki episode ke-14, Sabtu (9/5/2020) kemarin.

Kemudian Jumat (15/5/2020) sudah tayang The World of The Married episode 15.

Sudah tayang di Korea, dan di aplikasi penyedia film KOrea Viu.

Anda sudah nonton?

Ceritanya merupakan kelanjutan dari episode 14 lalu.

Saat ini link nonton korea The World of The Married sudah beredar, baik di Viu, Dramaqu, Facebook, ataupun link lain

Episode 14

Apakah Anda sudah menonton episode 14 The World of The Married?

Tentunya Anda tidak ingin ketinggalan untuk episode ke-15 nya.

Pada episode 14, kesedihan dan penderitaan Sun Woo kembali memuncak.

Tak hanya kehilangan Tae Oh dan Joon Young serta dipermalukan Da Kyung, ia juga kehilangan pekerjaannya.

Namun di akhir episode ini, Sun Woo akhirnya berbahagia, dan berhasil membalas atas penderitaannya kepada Da Kyung dan Tae Oh.

Sinopsis The World of the Married Episode 15

The World of The Married episode 15 (int)

preview sinopsis The World of the Married episode 15, sudah beredar di berbagai kanal media sosial, termasuk YouTube.

Tampak dalam preview tersebut, Tae Oh dan Da Kyung mulai kena karma.

Sun Woo menang atas Tae Oh dan Da Kyung.

Sun Woo terlihat bersiap-siap meninggalkan kota Gosan.

Tampaknya, putranya Joon Young yang sudah kembali tinggal bersamanya, akan ikut bersama Sun Woo.

Namun Tae Oh tidak bisa menerima kenyataan akan ditinggalkan oleh Sun Woo dan Joon Young.

Ia terlihat marah-marah kepada Sun Woo.

Sementara itu Da Kyung terlihat sedih.

Di akhir episode 14 Da Kyung diberitahu mengenai hubungan intim Sun Woo dan Tae Oh.

Da Kyung memasuki rumah Sun woo, dan tampaknya ia melihat barang-barang milik Sun Woo dan foto-foto pernikahan Sun Woo dengan Tae Oh.

Dae Kyung terlihat menangis di tangga.

Kemudian ayah Da Kyung memarahi Tae Oh, kemudian Da Kyung meninggalkan Tae Oh dengan pesan bahwadirinya sadar bahwa bukan Sun Woo yang terobsesi, melainkan dirinyalah yang terobsesi.

Bagaimana ya?

Lihat saja selengkapnya ini.