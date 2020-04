HUT ke-53, Ini 13 Foto Cantik Transformasi Kim Hee Ae 'Sun Woo', Sejak 1992-The World of The Married

TRIBUN-TIMUR.COM - Apakah Anda sudah menonton drama Korea The World of The Married?

Saat ini sedang viral dan banyak penggemarnya.

The World of The Married merupakan Drama Korea yang diadaptasi dari serial Inggris Doctor Foster.

The World of The Married merupakan Drama Korea yang menceritakan konflik kehidupan rumah tangga rumit yang tayang setiap hari Jumat dan Sabtu di saluran JTBC dan Netflix pukul 22.50 KST atau 20.50 WIB.

Drama ini mengikuti kisah kehidupan Ji Sun Woo yang diperankan oleh Kim Hee Ae yang merupakan seorang dokter sukses.

Sun Woo menikah dengan Lee Tae Oh yang diperankan oleh Park Hae Joon dan memiliki seorang anak.

Namun, ternyata Sun Woo dikhianati oleh suaminya dan juga orang-orang di sekitarnya.

Lee Tae Oh memiliki hubungan terlarang dengan berselingkuh dengan anak pasien Sun Woo.

Kim Hee Ae ternyata sudah lebih dari 37 tahun malang melintang di dunia selebriti Korea Selatan, membintangi berbagai Drama Korea.

Wanita kelahiran 23 April 1967 , yang hari ini berulang tahun ke 53 tahun ini, memulai karienya ditahun 1978 dengan menjadi model untuk sebuah iklan merek seragam sekolah.