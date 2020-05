Jelang Lebaran, Harga Tomat, Bawang Putih Hingga Telur Turun di Pasar Bajoe Bone

TRIBUNBONE.COM, TANETE RIATTANG TIMUR - Jelang lebaran harga beberapa kebutuhan dapur di Pasar Bajoe, Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami penurunan, Kamis (21/5/2020).

Seorang pedagang, Farida mengatakan harga cabai turun sebesar Rp 15 ribu.

"Sejak dua minggu lalu harga cabai turun dari Rp 35 ribu per kilogram menjadi Rp 20 ribu per kilogram.

Harga tomat, kata Farida juga turun. Harga tomat sekarang Rp 7 ribu per kilogram. Tiga hari lalu masih harga Rp 10 ribu per kilogram.

Selanjutnya, harga bawang putih turun dari Rp 45 ribu per kilogram menjadi Rp 25 ribu per kilogram. Harga bawang putih sudah turun sejak sebulan lalu.



Telur ayam eras juga turun seminggu lalu. Harga turun Rp 40 ribu per rak menjadi Rp 35 ribu per rak.

Sementara harga bawang merah melonjak drastis. Kenaikannya Rp 30 ribu sejak seminggu lalu.

"Harga bawang merah sekarang Rp 60 ribu. Seminggu lalu masih Rp 30 ribu rupiah," kata Farida.

Harga cabai besar juga naik dari Rp 5 ribu per kilogram menjadi 15 ribu per kilogram sejak tiga hari lalu.

Untuk ayam potong, harga saat ini Rp 55 ribu per ekor. Padahal lima hari lalu masih Rp 45 ribu per ekor.

Beberapa kebutuhan lain harganya stabil. Beras Rp 7.500 per liter, wortel Rp 10 ribu per kilogram dan kentang Rp 12 ribu per kilogram.

Laporan Wartawan TribunBone.com, Kaswadi Anwar

