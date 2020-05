Lokapala, Game MOBA Buatan Anak Negeri Diluncurkan Hari Ini

TRIBUN-TIMUR.COM - Game Moba Buatan Indonesia, Lokapala : Saga of the Six Realms akan mengadakan Grand Launching pada Rabu (20/5/2020).

Game Lokapala besutan developer lokal Anantarupa Studio game Multiplayer Online Battle Arena ( MOBA ) pertama dari Indonesia.

Game Moba Lokapala akan bersaing dengan game MOBA lainnya yang sudah lebih dulu populer di Indonesia, di antaranya Mobile Legends Bang Bang.

"Acara kali ini dipandu oleh Clara Mongstar (@claraksu) dan InYourDream (@kikycassa7), dan didukung oleh Wamendag (Bpk. Jerry Sambuaga), dan Dirjen Kebudayaan (Bpk. Hilmar Farid), akan ada beberapa rangkaian acara menarik," tulis akun instagram Lokapala_moba.

Grand Launching Loka Pala akan diadakan secara Live melalui kanal YouTube Lokapala MOBA⁣⁣ .

Untuk memeriahkan Grand Launching, Lokapala juga mengundang beberapa tokoh populer dari komunitas video game dan esports lokal seperti Clara Mongstar dan juga Muhammad “inYourdreaM” Rizky.

Download Game Lokapala tersedia di Playstore untuk Android.

Launching Lokapala diprediksi bakal ramai peminat.

Pasalnya trailer Grand Launchingnya saja sudah mencapai hampir 600 ribu views, Selasa (19/5).

Di samping peluncuran game Lokapala : Saga of the Six Realms, acara Grand Launching juga akan diisi oleh beragam acara menarik seperti tanya-jawab membahas seputar industri game tanah air dan Esports, fun games, dan lain sebagainya.

Mengutip dari laman resmi Lokapala, para kesatria yang bertarung datang dari enam Loka (alam semesta) yang tergabung di dalam Lokapala, yaitu Narakaloka, Pretaloka, Tiraccanaloka, Manusyaloka, Asuraloka, dan Svargaloka.

Dari 6 Loka yang diceritakan, muncullah karakter-karakter yang ada di Lokapala.

Beberapa ada yang datang dari sejarah Vijaya atau Pangeran Wijaya dan beberapa ada yang orisinil seperti Ilya yang ceritanya datang dari masa depan.

