Sinopsis, Link Nonton The World of The Married 11 Tayang Malam Ini, Sun Woo Dituduh Bunuh Hyun Seo

drama The World of the Married

Tayang malam hari waktu Korea, atau berkisar tengah malam waktu Indonesia.

Drama Korea The World of The Married atau A World of Married Couple makin ditunggu oleh penggemarnya.

Apakah Anda salah satunya?

video preview The World of The Married episode 11 sudah beredar.

Tampak dalam video tersebut, cerita masih akan berputar pada kemungkinan tewasnya dua sejoli, Hyun Seo dan hubungannya dengan In Kyu, di stasiun kereta.

Da Kyun yang mendengar berita itu, menanyakan kepada Tae Oh.

Namun tampak Tae Oh tidak mempedulikannya.

The World of the Married atau a world of married couple (int)

Gosip meninggalnya kedua remaja tersebut juga sampai di rumah sakit.

Dr Sun Woo kembali menjadi bahan gosip di rumah sakit. Karena syal miliknya ada di lokasi, Sun Woo tampaknya dicurigai terlibat dalam tewasnya keduanya.

Tampak dalam video saat In Kyu mengajak Hyun Seo hidup berdua, dari uang yang diberikan oleh Tae Oh.