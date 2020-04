TRIBUN-TIMUR.COM - Kunci Gitar dan Lirik Lagu Kasih Putih - Glenn Fredly: Peluk Daku Oh Kasihku

Penyanyi, Glenn Fredly Deviano Latuihamallo meninggal dunia pada Rabu 8 April 2020.

Glenn Fredly meninggal karena mengidap penyakit Meningitis dan sempat dirawat di RS Setia Mitra Fatmawati.

Glenn Fredly meninggal di usia 45 tahun.

Glenn Fredly meninggalkan istri, Mutia Ayu dan sang anak yang masih berusia 2 bulan.

Karya sekaligus sikap baiknya tetap tertanam di hati kerabat dan masyarakat.

Satu di antaranya ialah Lagu Kasih Putih.

Inilah chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Kasih Putih

Penyanyi: Glenn Fredly

intro : D A G (2x) G



[Verse 1]

G Bm C C - D

terdalam yang pernah kurasa

G Bm C

hasratku hanyalah untukmu

C D Em Bm

ter - ukir ma - nis dalam relungku

Am C - D

jiwamu…jiwaku menyatu



[Chorus]

G Bm C

biarkanlah kurasakan

F#m - Bm - Em D C D

hangatnya sentuhan ka - sih - mu

G Bm C

bawa daku…penuhiku

F#m - Bm - Em D C Bm Am

berilah diriku ka - sih pu - tih

D G

di hatiku



[Verse 2]

G Bm C C - D

(kudatang padamu kekasihku)

G Bm C

kucurahkan isi jiwaku

C - D - Em Bm

hanyutkan daku dalam air hidup

Am C - D

kau bawa slamanya diriku



[Chorus]

G Bm C

biarkanlah kurasakan

F#m - Bm - Em D C D

hangatnya sentuhan ka - sih - mu

G Bm C

bawa daku…penuhiku

F#m - Bm - Em D C Bm Am

berilah diriku ka - sih pu - tih

D Bm

di hatiku



Bm Em C G

peluk daku oh kasihku,

Bm Em F

taburiku dengan cinta



[Chorus]

A# Dm D#

biarkanlah kurasakan

Am - Dm Gm F D# F

hangatnya sentuhan ka - sih - mu

A# Dm D#

bawa daku…penuhiku

Am - Dm Gm F D# F

berilah diriku ka - sih - mu



A C#m D

biarkanlah kurasakan

G#m - C#m F#m E D E

hangatnya sentuhan ka - sih - mu

A C#m D

bawa daku…penuhiku

G#m - C#m F#m E D C#m Bm

berilah diriku ka - sih - pu - tih

E A - B - A

dihatiku



A C#m D

biarkanlah kurasakan

G#m - C#m F#m E D E

hangatnya sentuhan ka - sih - mu

A C#m D

bawa daku…penuhiku

G#m - C#m F#m E D C#m Bm

berilah diriku ka - sih - pu - tih



E A

dihatiku

A C#m D A

(Kutemukan tempat dihidupku bersamamu)

