Kunci Gitar & Lirik Lagu ' Sekali Ini Saja ' - Glenn Fredly Lengkap Video Klipnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Selamat jalan Glenn Fredly

Karya-karya Glenn Fredly akan tetap hidup.

Lagu Sekali Ini Saja dari Glenn Fredly merupakan satu di antara track paling hits dari suami Mutia Ayu ini.

Diketahui lagu Sekali Ini Saja dari Glenn Fredly menceritakan seseorang yang masih merindukan mantan kekasihnya.

Berikut Kunci Gitar dan Lirik Lagu Sekali Ini Saja dari Glenn Fredly:

Intro : C Am Dm G7

Dm G C G F-A#..



D# Gm G Cm

Bersamamu kulewati

F G

Lebih dari seribu malam

D# Gm G Cm

Bersamamu kan ku mau

F A#

Namun kenyataannya tak sejalan



Chorus :

C Am

Tuhan, bila masih

Dm G7

Ku diberi kesempatan

Dm G C

Ijinkan aku untuk mencintanya

C Am

Namun, bila waktuku

F G7

Telah habis dengannya

Dm G C

Biar cinta hidup skali ini saja



D# Gm G Cm

Bersamamu kulewati

F G

Lebih dari seribu malam

D# Gm G Cm

Bersamamu kan ku mau

F A#

Namun kenyataannya tak sejalan



Chorus :

C Am

Tuhan, bila masih

Dm G7

Ku diberi kesempatan

Dm G C

Ijinkan aku untuk mencintanya

C Am

Namun, bila waktuku

F G7

Telah habis dengannya

Dm G C

Biar cinta hidup skali ini saja



G# D# A#

Tak sanggup bila harus jujur

Cm Fm G Gm

Hidup tanpa hembusan nafasnya



Int. : D# Cm Fm Gm Fm A# G



C Am

Tuhan bila waktu

Dm G7

Dapat kuputar kembali

Dm G C G

Sekali lagi untuk mencintanya

C Am

Namun bila waktuku

Dm G7

Telah habis dengannya

Dm G7 Dm G7

Biarkan cinta ini (biarkan cinta ini)

Dm G C

Hidup untuk sekali 'ni saja



Outro : C Am Fm C

Lihat video klipnya:

