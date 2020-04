TRIBUN-TIMUR.COM - Kunci Gitar dan Lirik Lagu Kisah yang Salah - Glenn Fredly: Aku Tak Mampu untuk Menyimpan

Lagu berjudul Kisah yang Salah dibawakan oleh penyanyi tanah air, Glenn Fredly.

Glenn Fredly merilis lagu ini pada 2007 lalu.

Lagu Kisah yang Salah memiliki aliran musik pop.

Chord gitar dan lirik lagu Kisah yang Salah - Glenn Fredly:

[intro] C F G Am

C F G



Fm D# G#

akhirnya kita ada

Fm D# G#

di akhir yang menyakitkan

Cm A# G#

kusadar kita telah melangkah

G#m D# G#m D#

terlalu dalam…



Fm D# G#

sedari awal kita

Fm D# G#

sudah tau kan terlarang

Cm A# G#

tak mungkin ku perjuangkan cinta

D# F G

yang kita mulai dengan salah



C F G Am

aku tak mampu untuk menyimpan

Em Am G#

rahasia kisah kita…

C F G Am

tahukah kamu batinku tersiksa

Em Am G# C

saat harus selalu… berdusta

D G C

di dalam sebuah kisah yang salah



Fm G#

simpanlah kisah tersembunyi ini

Fm D# G# G

maafkan kisah kita harus berakhir disini



[int] A D E F#m

G#m A B C#m D#m E

A B



E A B C#m

aku tak mampu untuk menyimpan

G#m C#m C

rahasia kisah kita…

E A B C#m

tahukah kamu batinku tersiksa

G#m C#m C B

saat harus selalu… berdusta

F# B E

di dalam sebuah kisah yang salah



E A B C#m G#m C#m



C E

berdusta...

F# B E

di dalam sebuah kisah yang salah



E A E...

(Tribunnews.com/Febia Rosada)

