Mengenal Sosok David Tjiptobiantoro, Pebalap yang Dikabarkan Jadi Kekasih Artis Julie Estelle

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Lama tak terdengar kabarnya, Julie Estelle seakan bahagia.

Ia sepertinya mulai go publik dengan hubungannya yang baru.

Nama David Tjiptobiantoro disebut-sebut adalah pria yang mampu menaklukan hati Julie Estelle.

Namanya bahkan menjadi trending google Indonesia, Kamis (9/4/2020).

David merupakan pembalap Indonesia yang dikabarkan menjalin hubungan dengan artis Julie Estelle.

Dilansir dari Tribunnews.com, melalui Instagram milik Julie Estelle, @julstelle mengunggah foto dirinya bersama David Tjiptobiantoro.

Dalam foto, Julie Estelle terlihat dipeluk oleh David Tjiptobiantoro di area kendaraan balap berhenti.

Sebuah kalimat berbahasa Inggris juga disematkan, “Until the time is through," tulis Julie Estelle, Rabu (8/4/2020).

Diketahui, Julie Estelle mengikuti tantangan Until the Time is Through di Instagram, seperti yang dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.

Rupanya ini pertama kali bagi Julie Estelle memasang foto berdua dengan pria yang dikabarkan sebagai kekasihnya tersebut.