Gunung Anak Krakatau Meletus Jumat Malam, Ini Catatan Kisah Letusan 'Ibunya' yang Terdahsyat

TRIBUNTIMURWIKI.COM- Gunung Anak Krakata menjadi trending topik google Indonesia,

Gunung yang berada di Lampung ini dikabarkan kembali meletus pada Jumat (10/4/2020) malam.

Dari letusan tersebut, kembali mengingatkan kita pada momen letusan dahsyat ibunya, atau Gunung Krakatau.

Diketahui Gunung Krakatau meletus dahsyat pada tahun 1883.

Dilansir dari Wartakotalive, ketika itu, letusan dahsyat Gunung Krakatau menimbulkan awan panas setinggi 70 km dan tsunami setinggi 40 meter dan menewaskan sekitar 36.000 orang.

Sebelum meletus tanggal 26, 27, dan 28 Agustus 1883, Gunung Krakatau telah batuk-batuk sejak 20 Mei 1883.

Letusan dahsyat Krakatau menimbulkan awan panas setinggi 70 km dan tsunami setinggi 40 meter dan menewaskan sekitar 36.000 orang.

Sebelum meletus tahun 1883, Gunung Krakatau telah pernah meletus sekitar tahun 1680/1681.

Letusan ini memunculkan tiga pulau yang saling berdekatan: Pulau Sertung, Pulau Rakata Kecil, dan Pulau Rakata.

Selama ini yang menjadi bacaan tentang letusan Gunung Krakatau adalah laporan penelitian lengkap GJ Symons dkk, The Eruption of Krakatoa and Subsequent Phenomena: Report of the Krakatoa Committee of the Royal Society (London, 1883).