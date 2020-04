5 Hal Yang Tidak Kamu Ketahui dari Lee Dong Wook, Fakta Menarik Tentang Warna Kulit dan Bibirnya

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Lee Dong Wook adalah seorang aktor Korea Selatan yang memiliki banyak penggemar termasuk di Indonesia.

Pria kelahiran 6 November 1981 itu telah terjun ke dunia akting sejak 1999.

Selain dinilai memiliki wajah yang rupawan, Lee Dong Wook juga dikenal selalu maksimal dalam setiap pekerjaannya.

Film-film yang dibintangi Dong Wook antara lain, Guardian: The Lonely and Great God, My Girl, Hotel King, Bubble Gum, dan masih banyak lagi.

Dilansir dari koreaboo.com, berikut adalah 5 fakta menarik tentang Idol KPop Lee Dong Wook yang layak diketahui:

1. Cerita tentang Babi dan keberuntungan Ibu Lee Dong Wook

Dalam salah satu siaran langsung, Lee Dong Wook pernah mengungkapkan cerita unik seputar kelahirannya.

Sang ibu memiliki mimpi konsepsi seekor babi, tepat sebelum mengetahui bahwa dia sedang mengandung Dong Wook.

"Ibuku melihat seekor babi besar berlari ke arahnya dalam mimpi," kata Lee Dong Wook.

Babi sering kali diistalahkan sebagai simbol keberuntungan dan kemakmuran yang kuat.