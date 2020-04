Usung Tema This Is My Style, Ragam Produk Turun Harga di Informa Latanete

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Informa kembali menghadirkan promo bertajuk This Is My Style edisi April 2020.

Menurut Store Manager Informa Latanete Makassar, Sulaeman mengatakan, berbagai produk favorit bisa ditebus dengan harga lebih hemat.

"Edisi April, promo yang diusung This Is My Style, banyak furniture dan berbagai kebutuhan lainnya dapat mempercantik dan melengkapi rumah Anda," katanya pada Tribun Timur, Jumat (3/4/2020).

Beberapa diantaranya, Elise TV Stand Rp 4,9 juta sisa Rp 3,9 juta. Untuk pembelian jenis ini Anda hemat hingga Rp 1 juta.

Jangan sampai kehabisan Lynwood Relax Sofa Rp 1,9 juta (harga normal) kini sisa Rp 1,4 juta.

Menyusul penawaran menarik lainnya, Korl Side Table Rp 999 ribu sisa Rp 699 ribu per set. Bean Bag Ain Rp 1,2 juta sisa Rp 840 ribu.

Tidak hanya itu, Indiana Sectional Sofa Rp 10,9 juta sisa Rp 8,9 juta. Doria Ottoman Rp 2,4 juta sisa Rp 1,9 juta.

Selanjutnya, ada penawaran spesial dari Kursi Berkley Rp 3,9 juta sisa Rp 2,9 juta, jika Anda memanfaatkan promo ini bisa hemat hingga Rp 1 juta.

Produk lainnya, Neil Divider Rp 2,6 juta sisa Rp 2,1juta. Drone Hanging Cabinet Rp 1,4 juta sisa Rp 1,1 juta.

Malmo Meja Kopi Rp 2,6 juta sisa Rp 2 juta per set. Silvia Entertainment Center Rp 8,9 juta sisa Rp 6,9 juta.