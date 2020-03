Di Misi Pasar Raya Antang, Stok Gula Pasir Sisa 15 Sak, Pasar Pabaeng-baeng Kosong

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Gula pasir di Makassar mengalami kelangkaan sejak dua minggu lalu.

Salah satu toko yang menyediakan gula pasir saat ini adalah Misi Pasar Raya di Jl Antang Raya, Kecamatan Manggala, Makassar.

Asisten Manager Misi Pasar Raya, Mega Silvia, Kamis (19/3/2020) mengatakan stok gula pasir di tokonya masih ada.

"Sekarang stok gula pasir yang ada sekitar 15 sak, cukup sekitar seminggu ke depan," ujarnya.

Untuk harga jual mengalami kenaikan. "Sebulan lalu harganya Rp 600 ribu per sak. Sekarang Rp 810 ribu per sak. Harga eceran Rp 17.900 per kilogram," tururnya.

Dalam pembelian gula pasir, Mega mengatakan pihaknya melakukan pembatasan. Masing-masing konsumen hanya boleh membeli gula pasir 2 kilogram.

Di tempat lain, stok gula pasir mengalami kekosongan. Hal ini disampaikan Tajuddin, pedagang di Pasar Pabaeng-baeng, Jl Sultan Alauddin, Makassar.

Menurutnya, stok gula pasir di kiosnya sudah habis sekitar dua hari yang lalu.

Untuk gula pasir dijual Tajuddin dengan harga Rp 18 ribu per kilogram. Harga tersebut mengalami kenaikan sejak dua minggu lalu dari harga Rp 13 ribu per kilogram.

Pemilik kios Anda ini pun mempertanyakan kelangkaan dan kenaikan harga gula pasir yang terjadi sekarang.