TRIBUN-TIMUR.COM - Nama Betrand Peto Ada di Soal Ujian Bahasa Inggris, Reaksi Tak Terduga Suami Sarwenda, Ruben Onsu

Ruben Onsu menemukan nama putra asuhnya Betrand Peto dalam Soal Ujian tengah semester.

Presenter Ruben Onsu pun secara terbuka membuat pertanyaan di akun media sosialnya Instagram.

Dalam kertas Soal Ujian Bahasa Inggris yang diunggah Ruben, terdapat cerita tentang Betrand Peto.

Namun, Ruben menyoroti satu kalimat dengan tanda panah yang bertuliskan, "He is stepchild of Ruben Onsu and Sarwendah".

Ruben lantas menulis keterangan dalam foto yang diunggahnya itu.

"Wahh, ada di soal ujian, walau aku gak mengerti artinya tapi aku yakin murid-murid pasti bisa jawab pertanyaannya. Coba kalau kalian jawaban nya apa ??" tanya Ruben di akun Instagram @ruben_onsu, seperti dikutip Kompas.com, Jumat (13/3/2020).

Beberapa artis turut mengomentari unggahan tersebut, salah satunya seperti aktor Bertrand Antolin.

Betrand Antolin mengritisi tentang grammar dan juga istilah stepchild (anak tiri) dalam soal tersebut.

"Grammarnya saja salah..yang buat soal please 2020 masih saja grammar..is stepchild? @betrandpetoputraonsu bukan anak tiri melainkan anak yang diangkat @ruben_onsu &@sarwendah29," tulisnya di akun @bertrand1407.