Gelar Kuliah Umum, Unhas Hadirkan Pakar dari Erasmus Medical Center Amsterdam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Universitas Hasanuddin (Unhas) melalui Fakultas Kedokteran (FK) kerja sama dengan Erasmus Medical Center yang berbasis di Rotterdam, Belanda.

Kedua bela pihak menyelenggarakan kuliah umum di Ruang Senat FK Unhas, Kampus Tamalanrea, Makassar, Jumat (6/3/2020).

Adapun hadir sebagai pembicara dari Erasmus Medical Center yakni Dr Hok Bing Thio MD Ph D selaku Kepala Departemen Dermatologi Erasmus MC), Jan (Leender) Nouwen MD, Ph D selaku Koordinator Riset Pendidikan Master Erasmus MC.

Kemudian Raoul Tan Hadinagoro Ph D KRT dari Kantor Pengembangan Penelitian Erasmus MC, dan Gijsbertus (Bert) T J Van Der Horst selaku Professor Genetik Erasmus MC.

Pada kesempatan tersebut, Raoul Tan Hadinagoro sebagai salah satu narasumber memaparkan materi yang diberi judul "International Research by Collaborations: 10 Years of International Collaboration at Erasmus MC- Can We Take It a Step Further?".

Dalam materinya, Raoul memperkenalkan Erasmus MC, termasuk kegiatan yang telah dilakukan.

Lembaga ini berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang unggul, berdasarkan riset, inovasi dan kolaborasi.

Erasmus MC memiliki sekitar 1.500 residen, 1.530 mahasiswa Ph D dan 800 spesialis, di mana berfokus pada penelitian dan inovasi, pendidikan dan pelatihan.

"Serta pelayanan kesehatan dengan memberikan perawatan lengkap. Untuk Indonesia, kita juga sudah melakukan kolaborasi riset tentang penyakit dalam yang melibatkan mahasiswa program magister dan doktor. Erasmus MC juga punya alumni dari Indonesia," kata Raoul.

Kesempatan kedua diberikan kepada Gijsbertus (Bert) T J Van Der Horst yang memaparkan materi berjudul "Good Times, Bad Times: The Circadian Clock in Healt and Disease".