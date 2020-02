Plug & Play The Rinra Tawarkan Harga Super Murah, Cek Selengkapnya

TRIBUN-TIMUR.COM - Memasuki pertengahan kwartal pertama tahun 2020 ini Manajemen Hotel The Rinra menawarkan harga kamar dengan angka yang bisa dikatakan sangat murah.

Dengan program paket menginap minimal dua malam di tipe kamar Deluxe, harga yang ditawarkan senilai Rp 1.500.000 sudah termasuk sarapan untuk 2 orang yang berlaku dari hari Senin hingga Minggu.

Selain itu, tamu-tamu yang menginap pun diberikan fasilitas gratis seperti Gym, berenang di Infinity Pool, koneksi internet gratis serta layanan room service 24 jam.

“Harga normal untuk tipe kamar Deluxe adalah Rp 1.088.000 nett per kamar per malam. Namun kali ini, kami berikan harga terbaik dan tentu sangat terjangkau bagi para pelanggan setia hotel The Rinra, beber Marcom Manager The Rinra, Azis Munawir.

Istimewanya lagi, penawaran harga khusus tersebut juga berlaku untuk akhir pekan dimana biasanya banyak tamu yang menikmati waktu senggang bersama keluarganya di hotel yang memiliki pemandangan terbaik di kota Makassar tersebut.

Seperti diketahui, salah satu fasilitas yang dimiliki oleh hotel The Rinra adalah Infinity Pool yang merupakan spot favorit para pengunjung dan tamu-tamu hotel untuk menyaksikan keindahan matahari terbenam dengan suasana yang mirip dengan outlet-outlet terkenal di Bali.

Selain itu, hotel ini juga memiliki akses langsung yang terkoneksi dengan mall Phinisi Point yang dikenal sebagai satu-satunya mall di Makassar yang sebagian besar outletnya merupakan tenant kuliner.

Paket makan malam di Hotel ini termasuk 1 gelas Wine dan Chocolate Praline, diiringi alunan musik penuh kehangantan di Lontar dining atau Ka Ba Na.

Sehingga para tamu tidak perlu jauh-jauh untuk menikmati berbagai pilihan makanan dan minuman selain yang ditawarkan di hotel.

Bagi pengunjung yang ingin menikmati suasana sport bar dengan menu utama pizza, dapat mengjungi Pizza e Birra yang berada di lantai 2 Mall PIPO yang juga menampilkan live music setiap hari.

Outlet ini merupakan one stop entertainment pertama di Makassar yang memadukan 3 konsep utama yakni Pizza, Beer and Fun.

