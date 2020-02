Parade Kuliner Nusantara Masih Ada Tiap Pekan di The Rinra, Pengunjung Antusias

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejak diperkenalkan tiga bulan lalu Parade Kuliner Nusantara yang dihadirkan oleh manajemen Hotel The Rinra di Lontar Dining, menjadi favorit bahkan berhasil menggaet banyak pelanggan.

Terhitung rata-rata pengunjung mencapai 50 orang yang datang disetiap Jumat dan Sabtu baik dari tamu yang menginap maupun pengunjung yang datang khusus untuk menikmati sajian kuliner dengan konsep All You Can Eat tersebut.

Demikian dipaparkan Executive Chef The Rinra, Syahril Palla , dalam rilisnya Selasa (25/2/2020).

Seperti diketahui, Parade Kuliner Nusantara ini menyajikan beragam sajian kuliner tradisional secara buffet seperti Gado-gado, Rujak, Urapan sayur, aneka sambal serta makanan khas tradisional Sulawesi Selatan seperti Lawara yang terbuat dari bahan dasar jantung pisang atau daging ayam yang disuwir-suwir.

Tak hanya itu, makanan ikonik Kota Makassar juga dihadirkan seperti Coto, Sop Sodara dan Pallubasa lengkap dengan ketupatnya.

Syahril Palla yang akrab disapa Chali mengatakan animo masyarakat baik yang berdomisili di Kota Makassar maupun dari luar kota cukup tinggi.

Terbukti ada yang datang hingga tiga kali dan mengajak teman atau keluarganya untuk beramai-ramai bersantap malam di Lontar Dining diiringi alunan live musik.

“Ada juga beberapa tamu yang mengaku penasaran dengan kuliner nusantara khususnya kuliner Makassar sehingga begitu mereka tahu di The Rinra kami sajikan menu-menu tersebut, mereka cukup excited dan langsung ingin mencoba” tambahnya.

Selain makanan utama, program kuliner nusantara ini juga akan menghadirkan sajian makanan pendamping atau dessert seperti Cucur, Lopis, Sanggara Balanda, Taripang dan makanan yang tentu sudah sangat akrab di lidah masyarakat kota Makassar yakni Pisang Ijo.

Marcom Manager The Rinra, Azis Munawir menuturkan pentingnya kehadiran program kuliner nusantara ini sebagai bentuk penghargaan pihaknya terhadap ragam kuliner khas yang masih ada sampai saat ini.

Sehingga dengan makin diminatinya program Parade Kuliner Nusantara ini, peningkatan pengunjung khusus untuk Jumat dan Sabtu pun terbilang cukup signifikan sampai 45% dari hari-hari sebelum adanya program ini.

“Tentu kami juga sangat antusias dengan peningkatan ini sehingga kami terus melakukan improvisasi baik dalam pelayanan maupun keragaman kuliner yang disajikan agar tamu-tamu yang berkunjung akan punya cerita yang berbeda," tutupnya.

Sajian menu nusantara dapat dinikmati dengan harga Rp 150 ribu nett per orang setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 18.00 hingga pukul 21.30 di Lontar Dining lantai 3 hotel yang beralamat di Jalan Metro Tanjung Bunga tersebut.

Dengan suasana yang kental dengan nuansa dan ciri khas Indonesia, menikmati beragam sajian makanan dan minuman di Parade Kuliner Nusantara akan semakin dicintai dan akan terus diingat oleh masyarakat luas.(*)