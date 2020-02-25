Daftar Harga Hp Samsung Akhir Februari 2020, Galaxy A20, Galaxy A50, A51 & Galaxy A70, Spesifikasi

daftar harga handphone Samsung Update Februari 2020,Galaxy A20s, Galaxy A50, Galaxy A51, Samsung Galaxy A70, Spesifikasi

Daftar Harga Hp Samsung Akhir Februari 2020, Galaxy A20, Galaxy A50, A51 & Galaxy A70, Spesifikasi
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Samsung Galaxy A20 (3/32GB) - Rp 2,2 jutaan 

daftar harga handphone Samsung Update Februari 2020,Galaxy A20s, Galaxy A50, Galaxy A51, Samsung Galaxy A70, Spesifikasi

TRIBUN-TIMUR.COM - Tak hanya Oppo, kamu juga bisa lirik satu merk ponsel ini.

Samsung baru-baru ini bahkan sudah mengeluarkan seri terbarunya yang sesuai lah dengan kantong pemilik gaji dibawah 2 digit.

Nah Tribun Timur bantu kamu untuk referensi sebelum berangkat ambil motor menuju storenya.

Tenang harganya beragam, mulai dari di bawah Rp 2 juta hingga belasan juta.

Bisa kamu pilih Samsung Galaxy A51 dilengkapi dengan empat kamera utama beresolusi 48MP, 15MP, 5MP, dan 5MP. (yang ini penulis mau beli. Amin)

Selain itu, kamera depan ponsel ini beresolusi 32 MP dan juga baterai 4000mAh.

Daftar Harga Hp Oppo Akhir Februari 2020, Oppo A5s, Oppo A31, Oppo A9 2020, Oppo A1K Spesifikasi

 

Berikut harga HP Samsung dan spesifikasi, dikutip dari samsung.com dan tokopedia.com:
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1. Samsung Galaxy A10 2/32 GB - Rp 1,6 jutaan1. Samsung Galaxy A10 2/32 GB - Rp 1,6 jutaan
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Galaxy A51
Samsung Galaxy A70
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Editor: Waode Nurmin
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