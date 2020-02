Rekrut Anggota Baru, ALSA LC Unhas Gelar Open House XXV

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Asian Law Srudents Assosiations (ALSA) LC Unhas kepengurusan priode 2019-2020 melaksanakan perekrutan anggota baru.

Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari, 22 sampai 23 Februari di Gedung IPTEKS Unhas.

Perekrutan ini dikemas melalui Open House XXV ALSA LC Unhas.

Untuk temanya, yakni "One Amall Step to be ALSAIANS, One Giant Leap For You Journey".

"Ada 121 member atau calon anggota yang akan kami rekrut. Mereka terdiri dari mahasiswa baru (Maba) Angkata 2018-2019 khususnya LC Unhas," ujar

Project Officer of Open House ALSA LC Unhas, Maura Putri Chairunnisa, Sabtu (22/2/2020).

Dalam rangkaian Open House ALSA LC Unhas, hari pertama dilaksanakan pengenalan Lokal Board yang terdiri dari 10 departemen.

Mereka yang memperkenalkan diri memaparkan tugas masing-masing dihadapan para member baru.

Sementara di hari kedua, dilaksanakan pembahasan tentang apa saja yang menyangkut ALSA.

Seperti pembahasan tentang Moot Court Cpetition (MCC) yang merupaka. Suatu kompetisi instansi hukum baik pemerintah perguruan tinggi hukum, maupun kelompok mahasiswa fakultas hukum.

"Untuk Open House kali ini kita kedatangan tamu dari ALSA Indonesia. Kan ALSA bukan hanya lokal saja, tapi besar dan tersebar di luar negeri," pungkas Maura yang juga menjabat

Manager of English Department di ALSA LC Unhas.

