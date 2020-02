Promo All Day Sale di Informa Pettarani, Diskon Hingga 50 Persen

Produk furniture di Informa Pettarani yang sedang promo All Day Sale. (Informa Pettarani)

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Toko furniture dan aksesoris rumah tangga terlengkap, Informa Pettarani kembali menghadirkan promo spesial untuk memanjakan pelanggannya.

Kali ini Informa Pettarani memberikan promo bertajuk All Day Sale, dengan diskon yang ditawarkan hingga 50 persen.

Store Manager Informa Pettarani, Hania Syarifuddin mengatakan, promo ini berlaku mulai 6-9 Februari 2020.

"Promo All Day Sale hingga 50 persen, plus ekstra diskon hingga 15 persen all trans ditambah bisa mendapat 2 kali point rewards," kata Hania kepada Tribun Timur, Jumat (7/2/2020).

Hania menjelaskan, ada beberapa mekanisme untuk mendapatkan diskon ini.

"Promo berlaku khusus member atau bank partner, dengan ekstra diskon 10 persen minimal transaksi Rp 16 juta dan ekstra diskon 15 persen minimal transaksi Rp 19 juta," ujar Haniah.

Sementara diskon 50 persen berlaku untuk produk tertentu.

Untuk pembelian produk tersebut, juga berlaku cicilan 0% hingga 12 bulan, sesuai dengan ketentuan yang belaku.

Tak hanya itu, lanjut Haniah, selama masa promo ini, Informa memberikan point reward dua kali, yang bisa digunakan untuk pembelanjaan selanjutnya.

"Jadi jika anda sedang mencari produk furnitur, home accesories dan produk lighting, bisa ke Informa Pettarani memanfatkan promo yang kmi tawarkan," ucapnya.

Untuk informasi produk-produk Informa Pettarani, dapat dicek di akun instagram @Informapettarani. (tribun-timur.com)

