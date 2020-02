LINK Live Streaming TV Online Tottenham Hotspurs vs Southampton di Piala FA, Live Vidio.com via HP

TRIBUN-TIMUR.COM - LINK Live Streaming TV Online Tottenham Hotspurs vs Southampton di Piala FA, Live Vidio.com via HP

Piala FA pertemukan Tottenham vs Southampton, Kamis (6/2/2020) dini hari pukul 02.40 WIB.

Saksikan Live Streaming Tottenham vs Southampton via Live Streaming Beinsports 2 dan TV Online Vidio.com.

Siaran langsung Live Streaming Bein Sports 2 dan Live Streaming TV Online laga Tottenham Hotspurs vs Southampton di Piala FA akan dimulai pada pukul 02.40 WIB.

Meski tak Siaran Langsung RCTI +, namun Link Live Streaming Tottenham vs Southampton di Piala FA malam ini nanti bisa diakses via tautan Live Streaming Beinsports 2 yang disediakan via beinsports.com dan Vidio.com premier (berbayar).

Link Live Streaming Tottenham vs Southampton di Piala FA dini hari ini bisa diakses via tautan berbayar di Beinsports.com dan Vidio.com premier.

Pada pertemuan pertama yang dihelat di Stadion St Mary's, Sabtu (25/1/2020), kedua tim bermain imbang dengan skor 1-1.

Gol Southampton dicetak oleh Sofiane Boufal pada menit ke-87.

Sementara itu, gol tim tamu, Tottenham Hotspur, dicetak oleh Son Heung-min pada menit ke-58.

Ada beberapa statistik menarik dari Tottenham Hotspur vs Southampton, dikutip dari kompas.com: