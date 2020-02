LINK Live Streaming RCTI TV Online Lazio vs Hellas Verona, Live Bein Sports 2 Akses di Sini via HP

Partai tunda Liga Italia pertemukan Lazio vs Hellas Verona dini hari nanti, Kamis (6/2/2020) pukul 02.00 WIB.

Saksikan Live Streaming TV Online & RCTI laga Lazio vs Hellas Verona.

Laga ini bisa juga via Live Streaming Beinsports 2.

Link Live Streaming TV Online RCTI ada di akhir berita.

Selain Siaran Langsung RCTI, Link Live Streaming Lazio vs Hellas Verona di Liga Italia malam ini dapat diakses via RCTI+ di rctiplus.com, Live Streaming Beinsports 2 via beinsports.com dan vidio.com Premier (berbayar).

Lazio berpeluang merebut posisi runner up yang ditempati Inter Milan apabila berhasil meraih poin penuh atas Hellas Verona.

Saat ini Lazio berada di tempat ketiga dengan mengumpulkan 49 poin. Sedangkan Inter Milan menghuni posisi runner up dengan 51 poin.

Sementara itu, Hellas Verona juga sedang dalam momentum positif, karena tak terkalahkan pada enam laga Serie A terakhir.

Tim tamu saat ini berada di peringkat kesembilan dengan poin 30, unggul 14 angka dari Genoa di zona degradasi.