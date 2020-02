Beli Toyota Yaris Gratis Sepeda Lipat Selama Februari

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kalla Toyota kembali menghadirkan program menarik selama Februari tahun ini.

Program yang dimaksud yakni, untuk Anda yang membeli Toyota Yaris langsung mendapatkan sepeda lipat.

Marketing Manager Kalla Toyota, Aswan Amiruddin mengatakan, program tersebut tanpa diundi.

Tidak hanya itu, pelanggan akan mendapatkan keuntungan lebih berupa free asuransi all risk hingga satu tahun, dan subsidi trade in senilai Rp 5 juta.

“Toyota Yaris merupakan salah satu unit terbaik untuk kelas hatchback yang cocok untuk pelanggan berjiwa muda. Spesial di Februari," katanya via rilis, Rabu (5/2/2020).

"Kami memberikan penawaran menarik berupa free sepeda lipat untuk setiap pembelian Toyota Yaris semua tipe,” ujarnya Aswan menambahkan.

Selain program tersebut, Kalla Toyota juga memberikan kemudahan menukarkan unit lama dengan unit Toyota New Veloz, New Sienta, Innova, dan Fortuner 4x2 dengan subsidi trade in hingga Rp 5 juta.

Ada lagi program penjualan, Kalla Toyota juga menghadirkan program purnajual bagi pelanggan setianya.

Pelanggan dapat menikmati free jasa servis berkala hingga 50 ribu kilometer, untuk memastikan unit Toyota pelanggan tetap dalam kondisi prima.

"Tak hanya itu, Kalla Toyota juga memberikan keuntungan tambahan berupa diskon jasa 20 persen untuk General Repair Servis dan diskon 5 persen untuk Toyota Genuine Part," kata Aswan.