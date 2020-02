Kekayaan Pria ini Bertambah Rp 112 Triliun Hanya dalam Sehari, Siapa Dia? 

TRIBUN-TIMUR.COM-Jumlah kekayaan bos Amazon, Jeff Bezos bertambah 8 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 112 Triliun (kurs Rp 14.000) dari sehari.

Kekayaan Jeff Bezos jadi melejit berkat perdagangan saham pada Jumat (31/1/2020) lalu.

Pasalnya, harga saham Amazon melonjak hingga lebih dari 7 persen.

Dikutip dari CNN via Kompas.com, harga saham Amazon hari itu ditutup di level 2.000 dollar AS, lebih tinggi jika dibandingkan dengan penutupan perdagangan di hari sebelumnya yang sebesar 1.870 dollar AS per lembar.

Lonjakan harga saham tersebut terdorong sentimen laporan keuangan kuartal awal Amazon yang berada di luar ekspektasi Wall Street.

Jeff Bezos (kiri) Pendiri dan CEO Amazon di urutan pertama Orang Terkaya di Dunia 2019 veri Majalah Forbes (twitter.com/JeffBezos)

Perusahaan e-commerce terbesar di dunia itu membukukan kapitalisasi pasar hingga lebih dari 1 triliun dollar AS pada perdagangan Jumat, sebuah batu loncatan baru sejak 1 triliun pertama perusahaan di tahun 2018 lalu.

Sebagai informasi, sebagian besar sumber kekayaan Bezos berasal dari saham Amazon.

Dirinya memiliki 57,5 juta saham, atau sekitar 12 persen dari keseluruhan saham perusahaan.

Lonjakan saham Amazon pekan lalu membuat nilai saham Bezos di Amazon meningkat, menjadi sekitar 115,6 miliar dollar AS.

Adapun total kekayaan bersih Bezos saat ini menurut Bloomberg Billionaires Index sebesar 124 miliar dollar AS. Awal 2020 ini menjadi awal yang cukup baik bagi Bezos setelah tahun lalu dirinya menajadi salah satu miliarder yang kehilangan harta terbanyak.