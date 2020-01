Persaudaraan Korban Napza Makassar Sosialisasikan Program Community Mobile Harm Reduction

Syahrul Syamsuddin

Pegiat L-PKNM

Melaporkan dari Kota Makassar

Korban Napza Makassar Sosialisasikan Aplikasi KLIK

Lembaga Persaudaraan Korban Napza Makassar (L-PKNM) menginisiasi Pertemuan Koordinasi Stakeholder terkait Program Community Mobile Harm Reduction Management pada Pengguna Napza Suntik (PWID) dan Pasangannya, Rabu (29/1/2020). Bertempat di Hotel Jolin, Kota Makassar.

Pertemuan ini menghadirkan perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Kesehatan Kota Makassar dan Koordinator Lembaga Persaudaraan Korban Napza Makassar (L-PKNM) Farid Satria sebagai narasumber.

Turut hadir dalam KPA Propinsi Sulsel, Pengelola Program Hepatitis Dinas Kesehatan Sulsel, perwakilan Puskesmas Jongaya, Puskesmas Jumpandang Baru, Puskesmas Kassi-Kassi, Dinas Sosial Sulsel, Dinsos Kota Makassar, BKKBN, PKBI Sulsel dan beberapa NGO terkait.

Kegiatan ini bertujuan antara lain untuk meningkatkan koordinasi yang lebih efektif antara layananan kesehatan (YanKes) dan LSM terkait pelaksanaan Layanan Harm Reduction.

Juga untuk meningkatkan komunikasi timbal balik antara L-PKNM, pemerintah daerah, Komisi Penanggulangan AIDS, NGO/LSM, dan komunitas penerima manfaat di Kota Makassar terkait program Community Mobile Harm Reduction Management.

Sekaligus membangun kesepahaman dan langkah solusi alternatif untuk pemaksimalan akses layanan kesehatan, harm reduction, bantuan hukum, dan pengobatan maupun menyikapi kasus lost to follow up serta memaksimalkan kerjasama kemitraan rujukan antara L-PKNM dengan mitra penyedia layanan (Biomedical dan Structural) melalui technical assistance dan penandatanganan MoU.

Salah satu lembaga yang diundang hadir sebagai peserta adalah Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Wilayah Sulawesi Selatan sebagai mitra kerja strategis L-PKNM selama ini dalam memaksimalkan kerja kerja pendampingan terhadap para korban Napza di Kota Makassar.

Pada momentum tersebut L-PKNM dan PBHI Sulsel bersepakat menandatangani Perjanjian kerjasama Mitra Penyedia Layanan Structural pada Aplikasi Bergerak “KLIK” Program Community Mobile Harm Reduction Management untuk Bantuan Hukum terhadap Pengguna Napza Suntik (Penasun/PWID) dan Pasangannya untuk Mewujudkan Keadilan dan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM).

Hadirnya aplikasi ini diharapkan mampu meningkatkan tingkat pemahaman populasi kunci atau komunitas penasun/PWID mengenai informasi kesehatan, HIV dan AIDS yang akurat, meningkatkan tingkat kunjungan ke layanan kesehatan, meningkatkan kepatuhan mengonsumsi obat bagi orang yang terinfeksi HIV, perubahan prilaku dan juga tentunya akses bantuan hukum.

Aplikasi ini sangat praktis dan sangat bermanfaat bagi penerima manfaat (Penasun/PWID dan Pasangannya) sebab setiap isi dari direktori layanan ditampilkan dalam desain yang menarik dan mencakup informasi detail alamat penyedia layanan, fasilitas peta, jarak dan petunjuk arah serta fasilitas berbagi ke media jejaring sosial yang bermanfaat untuk menyampaikan pesan secara viral.

Juga terdapat berbagai konten beragam artikel atau berita pada beranda.

L-PKNM dan Dinkes Kota Makassar, Dinkes Sulsel, KPA Kota Makassar dan KPA Sulsel tentunya menaruh harapan positif dengan aplikasi KLIK ini guna mendukung program Zero New HIV Infection, Zero Discrimination dan Zero AIDS Related Deaths. (*)