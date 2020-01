Jennifer Dunn Mesra dengan Faisal Harris di Medsos, Pakar Beberkan Kemungkinan Fakta Sebaliknya

TRIBUN-TIMUR.COM - Jennifer Dunn alias Jedun akhir-akhir ini rajin memperbarui laman Instagramnya dengan foto-foto mesra bersama sang suami, Faisal Harris.

Foto tersebut ia unggah bersama dengan caption manis yang mengatakan jika mereka hidup bahagia sebagai suami istri.

Rajin mengunggah foto kemesraan di media sosial, psikolog justru mengungkap hal mengejutkan di baliknya.

Pasalnya, pasangan yang sering kali mengunggah foto mesra mereka di media sosial belum tentu bahagia sepenuhnya.

• Artis Cantik ini Justru Berani dan Terbuka Mengakui Jika Dia Memang Menikah karena Kecelakaan

Dipantau dari Insatgram resminya @jeje.dunnreal, Jennifer Dunn beberapa kali mengunggah kemesraannya dengan Faisal Harris.

Seperti salah satunya adalah saat dia mengunggah video boomerang bersama beberapa wanita, yang disebutnya sebagai keluarga sang suami.

Dalam caption itu, Jennifer Dunn juga memberikan tips agar bisa tetap disayang suami dan keluarganya.

“If you want to be loved by your husband & husband's family, be a good wife. This is real family,” tulis Jennifer Dunn @jeje.dunnreal.

Tak hanya itu, Jennifer Dunn juga mengunggah foto mesra saat memeluk dan mencium suaminya ketika liburan.