Trending di Youtube, Inilah Lirik Lagu SUGA BTS Interlude: Shadow Lengkap dengan Terjemahan

TRIBUNTIMURWIKI.COM - Boy Group BTS kembali menarik perhatian para penggemarnya setelah merilis lagu baru.

Diketahui BTS baru-baru ini merilis lagu baru 'Interlude: Shadow', Jumat (10/1/2020) pukul 00.00 KST atau Kamis (9/1/2020) pukul 23.00 Wita.

Seperti dilansir dari Tribunwow lagu 'Interlude: Shadow' ini dinyanyikan oleh SUGA BTS dan merupakan comeback trailer dari album baru mereka, 'Map of the Soul: 7' yang akan rilis pada 21 Februari 2020 mendatang.

Lagu 'Interlude: Shadow' ini menampilkan kemampuan rap dari sang pemilik nama asli Min Yoongi.

Secara keseluruhan, lagu berdurasi 3 menit ini mengisahkan tentang impian, ketenaran, hingga kekhawatiran BTS sebagai idol group.

Lagu ini juga masuk ke jajaran trending Youtube dan telah ditonton hingga 35 juta kali.

Interlude: Shadow - SUGA BTS

I wanna be a rap star

I wanna be the top

I wanna be a rockstar

I want it all mine

I wanna be rich

I wanna be the king

I wanna go win

I wanna be …

I wanna be a rap star

I wanna be the top

I wanna be a rockstar

I want it all mine

I wanna be rich

I wanna be the king

I wanna be me

I want a big thing

Oh boy let me see

I got a big dream, yeah

Woo maeil seollessji naega eodikkaji galji

jeongsin eobs-i dallida boni eoneusae yeogikkaji wassji

Yeah, hmm, bal mit-e geulimja

gogae sug-yeoboni deo keojijanh-a

domangchyeobwassja nal ttalaoneun jeo bichgwa bilyehaneun nae geulimja

dulyeowo, nop-i naneun ge nan museobji

amudo mal an haejwossjanh-a, yeogiga eolmana oelounji mal-ya

naui doyag-eun chulag-i doel su issdan geol

ije algess-eo, ttaelon domang-i chaseon-ilan geol, pause

salamdeul-eun, mwo, malhaji, jeo bich sog-eun chanlanhane

geunde nae geulimjaneun doelyeo deo geujeo naleul samkyeo goemul-i dwae

jeo wilo wilo, tto wilo wiloman gada boni yeogin eodilo

tto wilo wiloman ganeun (silh-eo nan)

musahagil bil-eo bil-eo