Ada Skripsi Mahasiswi Indonesia di Manchester United Museum, Simak Fakta Nama hingga asal Kampus 

TRIBUN-TIMUR.COM- Beredar foto skrispsi mahasiswi asal Indonesia menjadi salah satu koleksi dalam Manchester United Museum and Stadiun Tour.

Kabar ini pun sempat heboh di media sosial Twitter. Kabar tersebut diketahui pertama kali dibagikan oleh akun Twitter bernama @aryzaofficial.

Dalam utas tersebut, @aryzaofficial menyematkan dua buah foto.

The Sign Analysis of Manchester United Related to The Loyalty of The Fans: A Semiotic Study. Foto pertama memperlihatkan sebuah skripsi berwana putih yang berjudulThe Sign Analysis ofManchester UnitedRelated to The Loyalty of The Fans: A Semiotic Study.

Foto kedua terlihat sepucuk surat berlogo tim sepakbola berjuluk Setan Merah berisi pemberitahuan jika skirpsi tersebut disimpan di Manchester United Museum dan Stadium Tour.

@aryzaofficial juga menuliskan:

My Term Paper Saved in @ManUtd's Museum - a thread

Bissmillahirrohmanirrohim, in the name of ALLAH the most gracious and the most merciful.

Sdkt berbagi kisah ttg skripsi yg kebetulan softcopynya bisa tersimpan di museum tim bola kesayangan.

Utas bertanggal 23 Desember 2019 tersebut, hingga Jumat (10/1/2020) sudah di-retweet 1.175 dan di-love sebanyak 1.159 kali.

Warganet pun membanjiri utas milik @aryzaofficial.