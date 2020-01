Aris Situmorang Mau Maju Jadi Calon Bupati Lutim, Sarkawi Berdoa Husler-Irwan Paket Lagi

TRIBUNLUTIM.COM, MALILI - Ketua DPC Gerindra Luwu Timur, Aris Situmorang berkeinginan maju sebagai bakal calon di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020.

Aris yang menjabat sebagai anggota DPRD Luwu Timur ini sudah mendaftar di sejumlah partai politik (parpol) yang membuka pendaftaran bakal calon.

Keinginan Aris maju di Pilkada Luwu Timur 2020 tidak sepenuhnya didukung pangurusnya di DPC Gerindra.

Itu ditunjukan anggota DPRD Luwu Timur dari Gerindra, Sarkawi A Hamid dalam postingannya di facebook, Kamis (2/1/2020).

Sarkawi berdoa agar paket Thorig Husler dan Irwan Bachri Syam berlanjut di Pilkada Luwu Timur 2020.

Status Sarkawi Hamid (Sarkawi Hamid)

"SALAH SATU DOA SY DI AWAL THN 2020, YA ALLAH LANJUTKAN KEMBALI HUSLER-IBAS AGAR PILKADA LUTIM SEJUK," kata Sarkawi Hamid dalam status dikutip TribunLutim.com, Jumat (3/1/2019).

Status anggota DPRD Luwu Timur empat periode ini mendapat 350 respon dan 149 komentar dari akun facebook.

"Itu doa untuk orang yg punya kepentingan di Lutim. He . . He . . He," komentar Baso Samiun.

"Berpisah lebih bagus tingal masyarakat yg menentukan Mana yg layak untun meminpin lutim," kata Sudarmin Mamming.

" Semoga demikian, supaya tdk ada Masyarakat si Camba," komentar Ahmad Mamad.